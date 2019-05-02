Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к российско-австрийской конвенции об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Необходимость корректировки конвенции вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменением законодательства РФ и Австрии, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, в том числе относящихся к обмену информацией.

Для организаций, задействованных в двусторонних российско-австрийских инвестиционных отношениях, устанавливается ставка налога на дивиденды у источника в размере 5% при условии владения не менее 10% капитала компании, выплачивающей дивиденды. Это позволит применять такую ставку не только в отношении крупных, но также средних и малых компаний. Протокол позволяет облагать у источника выплаты доходов по паям ПИФов, включая фонды недвижимости.



По инициативе РФ конвенция дополняется положениями, позволяющими облагать налогом доходы от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в том государстве (России или Австрии), где оно расположено.