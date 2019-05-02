Наибольшее число удовлетворенных жизнью россиян проживает во Владивостоке — 87% населения. Об этом свидетельствуют данные масштабного исследования удовлетворенности российских граждан своей жизнью, проведенного экспертами Финансового университета при правительстве РФ, пишет «Российская газета».



Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. Данные приведены за I квартал 2019 года.



Второе место в рейтинге городов с довольными жизнью гражданами занял Томск (86%), за ним следуют Липецк и Оренбург (по 85%). По 84% довольных граждан аналитики насчитали в Череповце, Грозном и Чите.

Рейтинг городов с наименьшим уровнем удовлетворенности жизнью возглавили Владикавказ (63%), Хабаровск (69%), Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).

Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73%. К началу 2019 года она превышала 80%.



«Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью упала до 81%, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне — около 100%», — сообщил проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному образованию ФГОБУ ВО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» Алексей Зубец.