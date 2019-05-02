Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты налогов и сборов в связи с подготовкой и проведением в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.



Предлагаемое правовое регулирование налогообложения в отношении Евро-2020 аналогично тому, что применялось при подготовке и проведении в России чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года.

Налоговые льготы законом предоставляются по НДС, налогам на доходы физлиц, прибыль и имущество организаций, госпошлинам, транспортному налогу, страховым взносам. Они носят временный характер и будут применяться до 1 января 2021 года.

Льготы предоставляются Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и его дочерним организациям, коммерческим партнерам-поставщикам, вещателям, производителям медиаинформации, оргкомитету российской части турнира и его дочерним организациям, Российскому футбольному союзу, АНО «Локальная организационная структура УЕФА Евро 2020», а также привлекаемым для организации и проведения чемпионата российским и иностранным гражданам.

Закон регулирует вопросы налогообложения, как это установлено в других странах, где пройдут встречи Евро-2020. Помимо России (Санкт-Петербурга), матчи финального турнира, который пройдет с 12 июня по 12 июля следующего года, примут Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния и Шотландия.