Правительство Туниса объявило по случаю празднования международного Дня труда о повышении с 1 мая 2019 года на 6,5% минимального размера оплаты труда (МРОТ) и уровня пенсий для работников частного сектора. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.



«Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед одобрил повышение МРОТ для сотрудников сельскохозяйственного и промышленного секторов на 6,5% до 403 тунисских динаров (около 134 долларов), — отмечается в сообщении правительства. — Было также одобрено повышение на 6,5% уровня пенсий для 700 тыс. пенсионеров, работавших в частном секторе».

Как отмечают эксперты, решение о повышении МРОТ и пенсий направлено на снижение общественного недовольства, а также стабилизацию социально-экономической ситуации в стране.

Финансовый кризис в Тунисе разразился после 2011 года. Стабилизировать обстановку в стране не позволяют сложная внутриполитическая ситуация, сопровождаемая конфликтами в правящих кругах, проблемами в экономике, ростом инфляции, высоким уровнем безработицы, коррупцией, а также резким ухудшением ситуации в социальной сфере.