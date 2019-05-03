Большинство опрошенных РБК экономистов ожидают небольшого снижения рубля к доллару к середине лета и дальнейшего постепенного ослабления российской валюты к концу года. Шесть российских экспертов прогнозируют курс к концу июня в диапазоне от 64 до 70 рублей за доллар, а к концу года — от 63 до 75 рублей за доллар. Среднее значение на 30 июня — 66,14 рубля за доллар, на 31 декабря — 67,83 рубля за доллар. Самый оптимистичный прогноз — у главного экономиста БКС Владимира Тихомирова (64 и 63 рубля за доллар), самый пессимистичный — у главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина (70 и 75 рублей за доллар).

Основная часть прогнозов не учитывает потенциально возможные внешние шоки, например жесткие санкции. Установленный ЦБ курс на 1 мая составляет 64,63 рубля за доллар.

Ключевым внутриэкономическим фактором для курса рубля в 2019 году будет перспектива снижения ставки ЦБ, отмечает глава Sberbank Investment Research Ярослав Лисоволик. Банк России 26 апреля сохранил ее на уровне 7,75% годовых, но резко смягчил риторику, допустив переход к снижению уже во II—III квартале на фоне торможения инфляции. ЦБ может перейти к снижению ставки уже на следующем заседании по денежно-кредитной политике 14 июня, полагает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Уменьшение ключевой ставки, определяющей стоимость денег в экономике, оказывает давление на курс национальной валюты в сторону понижения.

Но даже с учетом ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ рублевые ставки остаются высокими, из-за чего баланс портфельных потоков, вероятно, останется благоприятным для рубля, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Для иностранных инвесторов, по его словам, по многим фундаментальным показателям Россия остается лидером среди других развивающихся рынков.

Консенсус-прогноз Bloomberg от 45 аналитиков, преимущественно из западных банков, также предрекает постепенное ослабление рубля к доллару в течение года: на 30 июня 2019 года среднее значение прогноза — 65,49 рубля за доллар, на конец года — 66,03 рубля за доллар.

В то же время разброс между самыми оптимистичными и самыми пессимистичными прогнозами широк: