Безработица в США в апреле сократилась до 3,6% с уровня марта в 3,8%, обновив минимум за 49 лет (с декабря 1969 года), сообщает Министерство труда страны.

Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тыс.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что безработица в отчетном месяце сохранится на уровне 3,8%, а число рабочих мест вырастет только на 181 тыс.

Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в апреле выросла на 3,2% в годовом выражении и составила 27,77 доллара. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,2%, или на 6 центов.