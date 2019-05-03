Национальный банк Белоруссии принял решение сохранить ставку рефинансирования на прежнем уровне — 10% годовых, сообщили в пятницу в пресс-службе регулятора.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне. Соответствующее решение принято правлением Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике 3 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

Нацбанк отмечает, что интенсивность инфляционных процессов в I квартале несколько увеличилась. Годовой прирост потребительских цен в марте составил 5,8% (в декабре 2018 года — 5,6%). «Такая динамика цен обусловлена главным образом краткосрочными факторами», — отмечается в сообщении.

Регулятор считает, что сохранение ставки рефинансирования на текущем уровне будет способствовать замедлению инфляционных процессов и достижению поставленной цели по инфляции на 2019 год на фоне неопределенного влияния ряда внутренних и внешних факторов на инфляцию. Дальнейшие решения Нацбанка по ставке будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами.

В декабре и феврале Нацбанк Белоруссии также сохранял ставку рефинансирования на уровне 10% годовых. Она была снижена до этого уровня, который является историческим минимумом, в июне 2018 года. На начало 2017 года ставка составляла 18%.