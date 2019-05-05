Опасение новых санкций подогреет интерес крупного бизнеса к новому, третьему этапу амнистии капиталов в России, но вряд ли он будет выше, чем на предыдущем этапе. Такое мнение РИА Новости высказал руководитель юридического департамента UFG Wealth Management Николай Варгасов.

«Третья кампания по амнистии капитала предоставляет участникам те же гарантии, что и первые две, но с одним большим отличием — активы теперь нужно будет возвращать в Россию, что раньше не требовалось. По этой причине вряд ли стоит ожидать большой популярности этой кампании: воспользуются ею, скорее всего, крупные игроки рынка для перевода холдинговых структур, а также те, кто опасается усиления санкционных рисков», — сказал Варгасов.

Первый этап амнистии капиталов прошел в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016-го, второй — с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019-го: россияне тогда могли добровольно задекларировать свои зарубежные активы и избежать в будущем каких-либо претензий к ним. А в феврале текущего года Путин поручил правительству продлить амнистию еще на год — до 1 марта 2020 года, с условием репатриации денежных средств и перерегистрации контролируемых налогоплательщиками иностранных компаний в САРах на территории Калининградской области и Приморского края.



Пакет законопроектов о третьем этапе пока не принят — он прошел только первое чтение в Госдуме. Замминистра финансов Илья Трунин, представляя проекты в парламенте, говорил, что налогоплательщики смогут воспользоваться амнистией капиталов только с 1 июня 2019 года.

«Следует признать, что вторая кампания по амнистии капитала была достаточно успешной. Напомним, что количество поданных деклараций во второй волне составило 11,7 тысячи, что на порядок выше представленных в первой, когда многие заявители были обеспокоены конфиденциальностью сведений, предоставляемых в налоговые органы», — заявил Варгасов.

При этом главным поводом, который заставил россиян воспользоваться вторым этапом амнистии, по его словам, стал запуск режима многостороннего автоматического обмена информацией, в рамках которого российские налоговые органы получили информацию о зарубежных счетах российских налоговых резидентов.