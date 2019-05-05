Россияне чаще всего пользуются Интернетом для общения в социальных сетях. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата, проведенное в 2018 году во всех регионах страны и охватившее 60 тыс. домохозяйств.

Так, 62% опрошенных заявили, что используют Интернет, чтобы общаться в соцсетях. Большинство из них — граждане от 15 до 19 лет.

Половина респондентов читают в Интернете новости и статьи. Более трети (36%) скачивают фильмы, музыку и игры.

Для осуществления финансовых операций (оплата услуг, денежные переводы) глобальной Сетью пользуются около 35% респондентов.

Покупку товаров и услуг для повседневной жизни, а также размещение объявлений о продаже личных вещей и имущества через Интернет практикуют 26,5% опрошенных.

Всего Интернетом пользуются 72% россиян старше 15 лет.

Опрос Росстата проводился в 2018 году, в нем приняли участие жители всех регионов страны (60 тыс. домохозяйств).