Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.



«В мае текущего года 18 рабочих дней, а в 2018 году было 20. В принципе, календарный фактор играет большую роль, цифры (экономические показатели. — Прим. ред.) год к году в мае могут быть из-за этого фактора меньше. В июне показатели тоже могут просесть. Негативные эффекты для экономики будут компенсированы уже в июле из-за большего числа рабочих дней», — сказал макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.

«Если судить по количеству официальных рабочих дней, Россия всего на три-четыре дня отстает от большинства стран ОЭСР», — говорит замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Аналитик считает, что необязательно воспринимать майские праздники как потери для экономики. «Во-первых, отдыхать необходимо для продуктивного труда, а во-вторых, оказание рекреационных услуг — это тоже продукт. Отдыхать разом и надолго или более распределенно, на мой взгляд, дело вкуса и привычки», — добавил Куликов.

На большинство секторов экономики календарный фактор влияния не оказывает, отмечает Мурашов. «Например, у потребительских расходов его нет. От количества рабочих дней люди не станут меньше есть или больше покупать», — считает он. Но негативный эффект может возникнуть в мае в отношении промпроизводства, доля которого в ВВП составляет 20%, отметил аналитик. «Длинные выходные больше всего влияют на производственную активность. Оценить потери довольно сложно, так как могут оказывать влияние и другие факторы, но, думаю, где-то 0,1—0,2 процентного пункта минус по промышленному производству будет к годовым цифрам», — сказал он, добавив, что все же влияние календарного фактора в мае в целом на экономику будет близким к нулю.

Куликов из АКРА считает, что влияние числа и графика рабочих дней на объемы производства опосредованное, в том числе потому, что за последние десятилетия занятость сама по себе довольно сильно изменилась. «Стало больше сферы услуг, больше частичной занятости, больше занятости, слабо привязанной к рабочему месту», — полагает он.



Что касается инфляции в майские праздники, то чаще всего потребительские цены в мае вырастают на 0,4—0,5 процентного пункта, отмечает Куликов. «За последние 10 лет значимые отклонения от такого графика наблюдались только в 2013—2014 годах. Относительно полной корзины это довольно устойчивый факт, несмотря на то что по подгруппам потребления (продовольственные, непродовольственные, услуги) от года к году отличия наблюдаются существенно более значительные», — добавил он.