Единую карту петербуржца с 6 мая можно оформить во всех офисах Сбербанка по обслуживанию физических лиц в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Кроме платежной функции карта петербуржца объединяет в себе несколько важных нефинансовых сервисов. На нее можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет «Подорожник», — отмечают в банке.

На оборотной стороне карты размещена фотография владельца, его Ф. И. О., дата рождения, номер полиса ОМС. В зашифрованном виде на ней хранится и другая персональная информация, с помощью которой государственные и коммерческие информационные системы смогут установить личность владельца и оказать персонализированные услуги.

Единая карта петербуржца доступна не только жителям Санкт-Петербурга, но и гостям города. Для оформления нужны только паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Выпуск займет не более восьми рабочих дней, обещают в банке.

«В Сбербанке вы получите эту многофункциональную карту с интересным дизайном и бонусной программой «Спасибо». У Единой карты петербуржца большой потенциал. В перспективе ее возможности будут расширяться: она заменит пропуск в учебные заведения и даст возможность подтверждать медицинские рецепты электронной подписью», — прокомментировал председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо.

Единая карта петербуржца создана на базе национальной платежной системы «Мир» с доступом к ее программам лояльности. Также партнерами проекта являются торгово-сервисные предприятия и учреждения культуры и досуга, предлагающие держателям карты свои скидки.

Обслуживание, выпуск и перевыпуск Единой карты петербуржца бесплатные.