Правительство РФ определило Федеральное казначейство оператором информационной системы «Независимый регистратор». Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

Ранее в закон «О контрактной системе …» были внесены изменения, в соответствии с которыми Кабмин РФ должен был определить федеральное ведомство, уполномоченное обеспечивать эксплуатацию, развитие системы «Независимый регистратор» и предоставление информации из нее. Эта система нужна для обеспечения мониторинга и фиксации действий участников госзакупок.

«Федеральное казначейство определено федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на обеспечение эксплуатации информационной системы «Независимый регистратор» по мониторингу и фиксации действий участников контрактной системы в сфере госзакупок на электронной площадке», — говорится в справке к документу.

Развитие и ввод в эксплуатацию «Независимого регистратора» Казначейство будет осуществлять во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой, сказано в постановлении.