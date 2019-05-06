В 2020 году в России могут отменить бумажные сертификаты на материнский капитал, а женщин, родивших или усыновивших второго ребенка, будут заносить в специальный цифровой реестр, рассказал «Известиям» замглавы Минтруда Алексей Скляр. Если родители захотят получить документ, они смогут взять выписку в органах соцзащиты или МФЦ. Работа проходит в рамках оптимизации оказания госуслуг и коснется также других процедур, добавил он.

К началу II квартала 2020 года в ведомственные порядки и приказы должны быть внесены изменения, согласно которым граждане смогут получать услуги полностью в дистанционном режиме, а необходимые документы — в электронном виде, добавили в пресс-службе Минтруда. Также чиновники намерены сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать необходимую информацию в других госорганах самостоятельно.

По мнению экспертов, переход на реестровую модель позволит оформлять право на маткапитал за семь дней или даже быстрее, сократив время процедуры практически вдвое. Также благодаря реестру маткапитала исчезнет такая распространенная проблема, как получение нового сертификата при утере, порче или краже. Однако полный переход на новую модель пока невозможен, поскольку в стране еще существуют населенные пункты, в которых отсутствует Интернет.

По крайней мере на ближайшие пять лет лучше сохранить возможность оформлять и бумажный сертификат наряду с записью в реестре по электронному заявлению, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Также она предположила, что выписку из реестра в будущем могут начать выдавать платно.