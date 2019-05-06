Авиакомпания «ЮТэйр» почти прекратила обслуживание банковского долга: проценты кредитам она должна платить дважды в год — 20 декабря и 20 июня, в декабре авиакомпания допустила дефолт по кредиту Сбербанка, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех сотрудников банков-кредиторов, всего компания не выплатила примерно 2—3 млрд рублей процентов, добавляют двое собеседников, не называя точной суммы.

По третьему банковскому кредиту, синдицированному на 23,7 млрд рублей и сроком на 12 лет, «ЮТэйр» проценты заплатила, но так как здесь пока действует ставка 0,01% годовых, то платеж был символическим, около 1 млн рублей.

В отчетности по МСФО за 2018 год авиакомпания сообщила, что в декабре не выплатила проценты по двум семилетним кредитам (на 15,4 млрд рублей от синдиката 11 банков и на 17,4 млрд рублей от Сбербанка) с целью обеспечить бесперебойную работу в низкий сезон, а ранее компания сообщала о дефолте только по синдицированному кредиту.

​Сбербанк не намерен списывать долги «ЮТэйр» Задолженность хорошо обеспечена, сказал Герман Греф.



Погашение тела всех кредитов должно начаться в 2020 году, в ноябре «ЮТэйр» начала переговоры с кредиторами о реструктуризации и в марте 2019 года сделала официальное предложение: попросила полностью списать синдицированный кредит на 23,7 млрд рублей и 50% кредита на 15,4 млрд рублей, а также компания просит структуры «Сургутнефтегаза» полностью списать 12-летний заем на 3,6 млрд рублей и половину семилетнего займа на 2,4 млрд рублей.

После майских праздников банки намерены сделать авиакомпании свое предложение по реструктуризации с тем расчетом, чтобы к 20 июня (дата выплаты процентов) договориться, говорят три банкира, но списывать долги никто не станет, скорее всего, будет еще одна реструктуризация с очередным переносом погашения тела далеко вперед, добавляют двое собеседников.