Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,79% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 560,58 пункта. Индекс РТС снизился на 0,4% — до отметки 1 243,44.

«Утром понедельника, после скандальных угроз Дональда Трампа Китаю, фондовые рынки стран АТР снижались на 0,9—5,9%. Учитывая негатив на азиатских рынках и в нефтяных котировках, российский рынок откроется сегодня снижением. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 550—2 600 пунктов, по индексу РТС — 1 230—1 255 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.