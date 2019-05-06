Банк России установил официальные курсы валют на 7 мая.

Курс доллара повысился на 70,36 копейки, составив 65,335 рубля (64,6314 рубля на 6 мая). Евро подорожал на 80,03 копейки до 73,1099 рубля (с 72,3096 рубля на 6 мая).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,21 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 12:07 мск стоил 72,93 рубля (минус почти 1 копейку).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 65,12 до 65,51 рубля за доллар и от 72,85 до 73,31 рубля за евро.