Управляющие компании (УК) и специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов (ПИФ) будут обязаны управлять конфликтом интересов, возникающим в процессе оказания соответствующих услуг. Такой закон подписал президент РФ Владимир Путин 1 мая 2019 года, говорится в сообщении ЦБ .

Закон предусматривает обязанность УК (и в некоторых случаях — специализированного депозитария) без уведомления возмещать клиенту убытки, если эти структуры действовали в условиях конфликта интересов. Регулятор может выносить предписания о возмещении убытков, а также будет устанавливать требования к идентификации и управлению такими конфликтами.

ЦБ будет вправе запретить совершать операции либо аннулировать лицензии УК и специализированного депозитария за неоднократные нарушения требований к управлению конфликтом интересов в течение года.

С паевых фондов для квалифицированных инвесторов снимаются запреты на совершение сделок с элементами конфликта интересов при условии, что возможность совершения таких сделок предусмотрена правилами доверительного управления.