Ставропольский филиал компании «Росгосстрах» застраховал более 250 человек из личного состава Ставропольского окружного казачьего общества Терского войска. Согласно коллективному договору, каждый казак застрахован по полному пакету рисков от несчастного случая, включая травмы, инвалидность и смерть.



Сумма ответственности компании составила более 126 млн рублей. Страховая защита действует 24 часа в сутки.

«Защиту своего личного состава Ставропольское окружное казачье общество Терского войска доверяет нашей компании уже не первый год, — рассказывает заместитель директора по корпоративному страхованию филиала «Росгосстраха» в Ставропольском крае Игорь Дробышев. — Деятельность казаков связана с множеством рисков — они охраняют госграницу и объекты жизнеобеспечения, поддерживают правопорядок в населенных пунктах. Несчастный случай может произойти как на службе, так и в быту, а страховка обеспечит финансовую защиту от последствий таких непредвиденных событий».

«Компания «Росгосстрах» является нашим давним страховым партнером, который на протяжении многих лет неоднократно доказывал свою надежность. В 2018 году страховщик уже произвел несколько выплат за полученные казаками телесные повреждения, — рассказал походный атаман Ставропольского городского казачьего общества СОКО ТВКО сотник Юрий Фоменко. — Это стало хорошей финансовой поддержкой для ребят и их семей в сложный период восстановления после травм. Нам важно, чтобы страхование, действительно, было защитой для каждого казака, а не просто формальностью».