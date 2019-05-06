Ранее Басманный суд Москвы перевел Калви под домашний арест, продлив его срок до 14 июля

Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста до 14 июля в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Ранее Басманный суд Москвы перевел под домашний арест, продлив его срок до 14 июля, Майкла Калви и экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева. Трое других фигурантов по делу — партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор компании «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин — судом по ходатайству следственных органов оставлены в СИЗО до той же даты.