В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Согласно документу, семьи получат от государства по 450 тыс. рублей для погашения ипотеки при рождении третьего или последующих детей.

«Законопроект направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей», — сказал глава нижней палаты парламента.