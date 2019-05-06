МТС и «Лаборатория Касперского» в пилотном режиме запустили мобильное приложение «МТС Кто звонит», которое поможет пользователю защитить себя от нежелательных звонков с неизвестных номеров. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба оператора.

«Сервис проверит номер, с которого идет входящий звонок, и предупредит, если это спам-обзвон, либо проинформирует о наименовании звонящей организации. По желанию абонента приложение может заблокировать спам-номера», — отмечается в сообщении.

Пользователи сервиса могут самостоятельно отметить номер телефона от нежелательного абонента как спам и тем самым помочь другим пользователям — когда на этот же номер поступит значительное количество жалоб, он начнет отображаться как спам у других пользователей приложения. Приложение не собирает информацию о номерах из телефонной книги абонентов и имеет офлайн-базу номеров, поэтому для определения принадлежности номера в момент звонка интернет-соединение не требуется.

Приложение «Кто звонит» доступно в бесплатной версии с ограниченным набором функций и в платной по подписке — 129 рублей в месяц — с полным доступом к возможностям сервиса. Первые семь дней пользования сервисом в расширенной версии будут бесплатными, чтобы пользователь мог оценить работу приложения. В обеих версиях нет ограничения числа проверок входящих номеров.

В настоящее время приложение доступно для абонентов, пользующихся смартфонами на базе iOS, планируется к запуску версия для Android.

