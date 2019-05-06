Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших при крушении рейса Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сбербанк принял решение после проверки всех данных урегулировать задолженности по кредитам для пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении банка.

Самолет SSJ-100, выполнявший рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Мурманск, в воскресенье, 5 мая, экстренно вернулся в порт вылета и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Борту удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Выжили 37 человек: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.