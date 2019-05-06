Почти половина россиян (48%) с трудом представляют, как жить без активности в Интернете. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ ).

Согласно исследованию, доля интернет-пользователей в России на сегодняшний день довольно высока — 84% граждан с той или иной периодичностью пользуются Интернетом. В том числе 69% выходят в Сеть ежедневно, 13% — несколько раз в неделю или месяц и 2% — крайне редко.

Наиболее активную аудиторию составляют 18—24-летние (99% пользуются Интернетом ежедневно), высокообразованные (78%) и материально обеспеченные (73%), москвичи и петербуржцы, а также жители городов-миллионников (по 78%). Ни к каким интернет-ресурсам не обращаются 16% опрошенных.

Гипотетическая ситуация полного исчезновения Интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 24% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 27% — что влияние будет крайне слабым.

Вместе с тем для 48% это станет серьезным испытанием — с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 37% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 11% — что они не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть (среди 18—24-летних такие ответы дали 40% и 26%, среди москвичей и петербуржцев — 43% и 26% соответственно).