Сбербанк подал заявку на полезную модель «интеллектуального холодильника», созданную техническим директором лаборатории Интернета вещей кредитной организации Алексеем Ерошкиным, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в ноябре 2018 года, а Роспатент зарегистрировал этот патент и опубликовал 26 марта 2019-го, сообщают «Ведомости» .

Речь идет о холодильнике, оборудованном датчиками и камерами, которые наблюдают за состоянием и количеством продуктов, их сроком годности, а также передают эту информацию пользователю в мобильное приложение. Таким образом пользователь сможет принимать решения о покупке товаров, настроить их заказ в автоматическом режиме, пишет разработчик.

Пользователь сможет через приложение настроить нижний предел количества продукта: например, человек в сутки потребляет 200 г молока и нижнюю границу установил в 250 г. Когда масса на полке станет меньше, в приложении слово «молоко» подсветится красным светом или пользователь получит оповещение. В других версиях устройства выделение продукта цветом может говорить об истечении срока его годности, в приложении можно настроить продувку холодильника, если что-то прокисло.

Сбербанк и MR Group планируют реализовать программу «Smart ЖК» и концепцию «Умный дом» В рамках развития экосистемы банка и создания комплексных инновационных решений в жилых комплексах Сбербанк и компания MR Group намерены реализовать программу «Smart ЖК» на базе технологических решений компаний экосистемы Сбербанка и концепцию «Умный дом» в 2019 году.

Патент на полезную модель действует лишь 10 лет (на изобретение – 20 лет), но также дает возможность запретить ввоз, продажу и производство холодильников в России с такими же техническими характеристиками без согласия Сбербанка. Хотя запрет можно обойти, используя несколько иную технологию, например другие датчики, это распространенная в мире практика, указывает руководитель практики медиа и технологий юридической фирмы CMS Константин Бочкарев.

По словам председателя технического комитета «Киберфизические системы» при Росстандарте Никиты Уткина, информация о том, чем живут клиенты Сбербанка – что они едят и пьют, как быстро портятся продукты в их холодильнике, – дает колоссальные возможности для аналитики потребительского поведения и может быть интересна не только компаниям в экосистеме банка, но и любому ретейлеру на российском рынке.