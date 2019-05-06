В России появится единый реестр населения, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Мишустина, с октября прошлого года работает единая система записи актов гражданского состояния, оператором ее ведения стала ФНС. Единая облачная технология позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой, подчеркнул он.

«На сегодняшний день в онлайне мы начали с 1 октября 2018 года, но если все будет в порядке, то в течение двух с половиной лет произойдет ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему», — сказал глава ФНС.

Этой работой занимаются субъекты, отметил он.

Мишустин добавил, что с 1 октября прошлого года в единой системе зарегистрировано уже около 2,7 млн записей актов гражданского состояния.