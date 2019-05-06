Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило РНКО «Платежный Центр» долгосрочный кредитный рейтинг эмитента c «BB» до «BB+» и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне «В». Прогноз изменения рейтингов — «стабильный».

Рейтинг РНКО «Платежный Центр» отражает ее статус «ключевой» дочерней компании группы компаний «Центр финансовых технологий» (Группа ЦФТ). Ей принадлежит 100% капитала РНКО, которая является расчетным центром группы для денежных переводов и платежных систем.

Повышение рейтингов отражает мнение аналитиков агентства о том, что «позитивное влияние на показатели Группы ЦФТ оказывают умеренно стабильная операционная среда и устойчивые показатели операционной деятельности на протяжении цикла», — поясняется в релизе S&P. Кроме того, аналитики принимают во внимание позитивное влияние таких факторов, как восстановление роста на рынке денежных переводов в России и других странах СНГ, а также улучшение конкурентной позиции в IT-сегменте.



«Несмотря на относительно неблагоприятные макроэкономические условия на протяжении последних лет, показатели маржи Группы ЦФТ в среднем оставались высокими — на уровне примерно 30%. Показатели маржи в сегменте денежных переводов находятся в верхнем сегменте диапазона средних значений маржи международных конкурентов (Western Union, Money Gram и Euronet), а в IT-сегменте — на уровне выше средних показателей международных компаний, занимающихся банковским программным обеспечением, таких как SS&C, Fiserv, Intiviti Group. Насколько мы понимаем, на своих ключевых рынках в России и других странах СНГ Группа ЦФТ остается лидером в обоих сегментах. Учитывая недавнюю стабилизацию макроэкономических условий в России и других странах СНГ и восстановление роста денежных переводов в регионе, мы ожидаем, что группа и в дальнейшем будет демонстрировать высокие финансовые показатели», — говорится в релизе агентства.

В числе прочего отмечается, что в последние годы группа ЦФТ поддерживала профиль финансовых рисков, характеризующийся нулевым уровнем долга. В настоящий момент компания не имеет долговых обязательств, и аналитики ожидают, что она не будет выпускать долговые инструменты до 2021 года.

«Стабильный» прогноз по рейтингам РНКО отражает мнение агентства о том, что в ближайшие 12—18 месяцев группа ЦФТ сможет поддерживать конкурентную позицию, финансовые показатели и устойчивость профиля финансовых рисков на текущем уровне.



«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 12—18 месяцев, если — вопреки нашим прогнозам — условия ведения операционной деятельности группы ЦФТ либо растущая конкуренция со стороны банков или новых игроков на международном рынке услуг по переводу денежных средств окажут значительное негативное влияние на показатели выручки или прибыли компании. Мы также можем понизить рейтинги компании в случае, если группа ЦФТ значительно увеличит свою долговую нагрузку и отношение «долг / EBITDA» превысит 2х. Однако такой вариант развития событий представляется нам маловероятным», — отмечается в релизе.

Вместе с тем позитивное рейтинговое действие в настоящий момент эксперты считают маловероятным. Аналитики учитывают лидирующие рыночные позиции и хорошие показатели прибыльности группы и полагают, что ее рейтинги адекватно соотносятся с рейтингами сопоставимых компаний. Рейтинги в том числе учитывают небольшой размер и невысокую диверсификацию компании по видам бизнеса в международном контексте, а также высокие страновые риски на основных для компании рынках.