Morgan Stanley намерен начать сворачивать банковский бизнес в России в I квартале 2020 года. Организация подаст соответствующее заявление о прекращении деятельности в Центробанк. Кроме того, Morgan Stanley планирует отказаться от брокерской и депозитарной лицензий. Это следует из годового отчета российского подразделения.

Российский бизнес будет переведен в компанию, оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости, говорится в документе. В 2018—2019 годах работа структур Morgan Stanley в России будет идти в штатном режиме.

Morgan Stanley принял решение свернуть регулируемую деятельность в России в декабре прошлого года, сообщал Bloomberg. Источники агентства связывали это с санкциями. Таким образом, Morgan Stanley может стать первой из крупнейших американских финансовых групп, которая ликвидирует банк в России после введения ограничений в отношении Москвы.