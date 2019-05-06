Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,05% и составил 2 579,75 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,22% до отметки 1 245,59.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,12%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,46%, Мосбиржи — на 1,46%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,52%, «АЛРОСы» — на 0,42%.

Вторую майскую неделю российский фондовый рынок начал со снижения, чему способствовал негативный внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, основным поводом к продажам могло стало общее ухудшение настроений инвесторов и их отношения к высокорисковым активам, чему способствуют опасения относительно заключения торгового соглашения между США и Китаем. Это привело к падению западных площадок. При этом рынок энергоносителей смог практически полностью отыграть утренние потери», — комментирует эксперт.

Открытие торгов прошло в «красной зоне» на фоне обострения отношений между США и Китаем, однако восстановление цен на нефть и частичный отыгрыш потерь на западных площадках способствовали возвращению покупателей в российские бумаги, замечает аналитик.

«В результате к концу сессии рынку удалось скомпенсировать большую часть потерь. При этом «медведям» вновь не удалось изменить техническую картину. Поддержка на уровне 2 550 пунктов пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции. Однако ухудшение ситуации в переговорах между США и Китаем может привести к усилению продаж и переходу рынка в диапазон 2 500—2 550 пунктов», — поясняет эксперт.

Он отмечает, что даже в этом случае говорить о полноценном развороте и начале снижения преждевременно.

