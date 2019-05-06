Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило кредитный рейтинг «Росгосстраха» до «BB-» с «B+». Прогноз по рейтингу — «стабильный», говорится в сообщении S&P.



«Мы повысили рейтинг «Росгосстраха», поскольку считаем, что показатель достаточности его капитала улучшился по итогам 2018 года благодаря первой прибыли компании с 2014 года», — поясняется в релизе агентства.

В 2017 году «Росгосстрах» перешел под контроль банка «ФК «Открытие», впоследствии страховщик вошел в периметр санации кредитной организации. В компании сменился менеджмент, в рамках санации «Открытия» ЦБ РФ предоставил «Росгосстраху» финансовую помощь в размере 106 млрд рублей.

По итогам 2018 года «Росгосстрах» получил 6,2 млрд рублей прибыли.

Чистая прибыль страховщика по итогам I квартала 2019-го превысила 1,3 млрд рублей.