Россельхозбанк выплатил вкладчикам лишенного лицензии Тройка-Д Банка около 40% от общего объема компенсаций в первые три дня с начала процесса выплаты страхового возмещения. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

АСВ осуществляет выплату страхового возмещения вкладчикам Тройка-Д Банка с 29 апреля 2019 года, напоминает агентство.

«За первые три рабочих дня агентством выплачено 3,1 миллиарда рублей, или около 40% от страховой ответственности агентства по данному банку. Страховое возмещение получили 3 тысячи вкладчиков АО «Тройка-Д Банк», включая 48 юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям», — говорится в сообщении АСВ.

По данным АСВ, на страховое возмещение могут претендовать 8,5 тыс. клиентов Тройка-Д Банка. Общая сумма выплат составляет 7,7 млрд рублей.



На прошлой неделе клиенты Тройка-Д Банка жаловались, что не смогли получить страховое возмещение. Пользователи в «Народном рейтинге» Банки.ру утверждали, что Россельхозбанк задерживал выплаты бывшим вкладчикам Тройка-Д Банка, ссылаясь на отсутствие наличных в кассе.