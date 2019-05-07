Доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар терял почти 3 копейки, а евро дорожал на 3 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:11 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,2 рубля (минус 3 копейки), курс евро — 73,08 рубля (плюс примерно 2 копейки).

Как сообщал перед началом торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, не исключено, что из-за большого числа праздничных дней в мае для избежания сильного давления на рубль и соответствующего этому росту инфляции регулятор будет покупать валюты меньше ожидаемых около 21 млрд рублей в день.

«От этой величины будет зависеть динамика рубля в ближайшее время. Наиболее актуальным диапазоном является коридор 65—66 рублей за доллар, но попытки уйти ниже отметки 65 вполне реальны», — прогнозировал он.

«Сегодня при открытии торгов можем увидеть новое движение рубля вниз. Мы снова повысили прогнозы: по паре доллар/рубль — до 65—66 рублей, а по паре евро/рубль — до 72,6—73,8 рубля», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, на валютном рынке ожидается разнонаправленная динамика.

«Прогноз: диапазон 2 560—2 580 пунктов по индексу Мосбиржи, по паре доллар/рубль — 64,00—65,00», — добавил он.