Центральный банк России направил предписания о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте регулятора.

«Банк России информирует, что в соответствии с частью 3 статьи 4.3 федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в адрес Бойко О. В. направлено предписание от 6 мая 2019 года (выявление факта неудовлетворительной деловой репутации Бойко О. В., являющегося лицом, имеющим право косвенно распоряжаться более 10% долей МФК «4финанс»)», — говорится в сообщении регулятора.

Второе аналогичное предписание направлено в отношении Бойко в связи с тем, что он может косвенно распоряжаться более 10% долей микрофинансовой компании «Смсфинанс».

В 2015 году РБК обнаружил, что в Московском регионе появилось более сотни терминалов, выдающих кредиты до 15 тыс. рублей под 760% годовых прямо на улице, без собеседований и личных встреч. Как тогда выяснил РБК, эти кредитоматы, появившиеся в небольших торговых центрах и на платформах пригородных электричек, связаны с Бойко. Займы через кредитоматы выдавала компания «Гефест-МСК», работающая под брендом «Смсфинанс». «Гефест-МСК» приходилась российской «дочкой» международного микрофинансового 4finance Holding, 75% акций которого принадлежат Бойко. Его представитель Лариса Шишкина подтвердила РБК, что в России «4финанс» предоставляла займы, в том числе через терминалы по выдаче кредитов.

Компания Олега Бойко выдает микрозаймы под 760% годовых через кредитоматы ВМосковском регионе работает уже более сотни терминалов, выдающих кредиты до 15 тыс. рублей прямо на улице, без собеседований и личных встреч. Как выяснил журнал «РБК», появившиеся в небольших торговых центрах и на платформах пригородных электричек кредитоматы связаны с Олегом Бойко (в 2002-м основал Ritzio Entertainment Group, которая была крупнейшим оператором игровых автоматов в стране вплоть до запрета игорного бизнеса в 2009-м). В Московском регионе работает уже более сотни таких терминалов.

Кроме того, как ранее сообщал Forbes, состояние владельца холдинга Finstar Олега Бойко оценивается в 1,2 млрд долларов. Одной из самых экстравагантных инвестиций Бойко стали несколько миллионов долларов, инвестированные в съемку сиквела «Город грехов — 2: Женщина, ради которой стоит убивать». Бойко был самым крупным частным инвестором фильма. Фильм вышел в прокат в 2014 году и при бюджете 65 млн долларов собрал 39,4 млн долларов.

Миллиардер также значился в «кремлевском докладе» Минфина США.