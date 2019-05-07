Клиенты Сбербанка смогут оформить с 6 мая по 31 июля 2019 года кредитные карты массовой линейки уровня Gold и Classic без кобрендинговых программ, обслуживание которых на протяжении всего срока действия будет бесплатным. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.



«С 6 мая по 31 июля 2019 года в рамках акции клиенты могут оформить кредитную карту массовой линейки с бесплатным обслуживанием на протяжении всего срока действия, без дополнительных условий», — говорится в сообщении.

По картам сохраняются остальные преимущества: бесплатная услуга СМС-информирования обо всех операциях, беспроцентный период до 50 дней и начисление бонусов «Спасибо».