Транскапиталбанк снизил ставку по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родится (родился) второй или последующий ребенок, с 6% до 5,9% годовых. Льготный кредит предоставляется при покупке недвижимости на первичном рынке у юридического лица и при рефинансировании ипотечных кредитов сторонних банков. Срок кредитования варьируется от трех до 25 лет, а сумма может достигать 12 млн рублей (в зависимости от региона).

«При рефинансировании допускается кредитование без подтверждения дохода (при этом соотношение К/З не должно превышать 50%). На момент до перерегистрации залога в пользу банка ставка будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату подписания договора, увеличенной на 4 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.