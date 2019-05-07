Кунцевский районный суд Москвы отказал в удовлетворении исковых требований к певцу Николаю Баскову, телеведущей Ольге Бузовой и ООО «Кэшбери», передает корреспондент RNS из зала суда.
«Суд постановил в удовлетворении исковых требований отказать», — огласил решение судья.
Ранее 47-летний инвалид первой группы Дмитрий Ружников подал иск к Николаю Баскову и Ольге Бузовой, которые рекламировали компанию «Кэшбери», после потери вложенных 880 тыс. рублей.
СМИ: Бузова и Басков уклоняются от суда из-за недостоверной рекламы «Кэшбери»
Телеведущая Ольга Бузова и певец Николай Басков игнорируют иск обманутого вкладчика ООО «Кэшбери» из-за недостоверной рекламы, сообщил РАПСИ адвокат заявителя.