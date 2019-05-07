Банк России установил официальные курсы валют на 8 мая.

Курс доллара понизился на 11,84 копейки, составив 65,2166 рубля (65,335 рубля на 7 мая). Курс евро снизился на 2,82 копейки до 73,0817 рубля (с 73,1099 рубля на 7 мая).

На Московской бирже на 12:01 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил почти 1 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро понизился на 4 копейки, валюты стоят 65,24 и 73,03 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 65,18—65,25 рубля за доллар и 73—73,15 рубля за евро.