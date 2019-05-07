Семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 в аэропорту Шереметьево получат выплаты в размере 9 млн рублей. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании правительства.

«Приняты все необходимые решения по выплатам пострадавшим и родственникам погибших. Семьям погибших будет выплачено по 9 миллионов рублей. Это — 2 миллиона страховые выплаты, 2 миллиона — региональные выплаты, 5 миллионов — это выплаты компании «Аэрофлот», — сказал министр.

Он также отметил, что все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие.

Ранее сообщалось, что выплаты семьям погибших могут составить 5 млн рублей.

Объем страховых выплат пострадавшим и родственникам погибших при пожаре в самолете в аэропорту Шереметьево может достигнуть 100 млн рублей. Такие данные привел президент Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

