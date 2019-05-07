Промсвязьбанк к 2021 году планирует заниматься поддержкой до 70% от всех контрактов оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в опубликованном на сайте президента России Владимира Путина сообщении по итогам встречи с главой банка Петром Фрадковым.

«По нашим прогнозам, в нашем стратегическом плане мы видим, что к 2021 году банк будет в состоянии принять на себя поддержку до 70% контрактов всего оборонно-промышленного комплекса с точки зрения именно кредитного ресурса», — рассказал Фрадков президенту.

Он также прокомментировал работу банка в этой отрасли на настоящий момент. Промсвязьбанк сопровождает около 40% гособоронзаказов, а кредитование предприятий отрасли приближается к 200 млрд рублей.

«На данный момент банк сопровождает практически 40% государственных оборонных контрактов, что выводит его в один из банков-лидеров по этой части. Саккумулировав ресурсы, банк уже начал кредитовать предприятия отрасли, и кредитует достаточно активно. Буквально на последнюю отчетную дату мы говорим о почти 200 миллиардах рублей поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса», — заявил Фрадков.

Глава банка ответил на вопрос президента о том, как выстраивается взаимодействие кредитной организации с финучреждениями, на которые ранее возлагалась основная нагрузка по гособоронзаказу.

«Мы выходим на привычный для них формат работы [с гособоронзаказом] с точки зрения коммерческих банков. Делаем это безболезненно для предприятий отрасли, это самое главное. То есть для нас важно при передаче контрактов, чтобы отрасль, предприятия не почувствовали каких-то неудобств или изменений, потому что гособоронзаказ должен исполняться, сбоя быть не должно, контроль должен обеспечиваться. И в этом смысле мы с коллегами из коммерческих банков в том числе такой формат предусмотрели», — подчеркнул он.