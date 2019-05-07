Владельцы мессенджеров, не исполняющие требований по идентификации, могут быть привлечены к административной ответственности, или доступ к ресурсу может быть ограничен. Об этом сообщает Роскомнадзор.

«За неисполнение обязанностей по осуществлению идентификации пользователей мессенджеров предусмотрено наступление административной ответственности для владельца мессенджера в соответствии со статьей 13.39 КоАП РФ. Дела данной категории возбуждаются Роскомнадзором при получении информации о соответствующем нарушении. Также к владельцу мессенджера может быть применена мера реагирования в форме ограничения доступа к информационному ресурсу», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 5 мая в России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров, разработанные с участием Роскомнадзора в целях формирования в Интернете более комфортной и безопасной коммуникационной среды для граждан.