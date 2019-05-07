Сбербанк не фиксировал случаев атак мошенников, использующих подменные телефонные номера, в отношении своих сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее во вторник «Коммерсант» со ссылкой на собеседников из двух крупных банков сообщил о попытках мошенников получить личные данные сотрудников кредитных организаций с подменного телефонного номера банка. По информации издания, мошенникам, в частности, удалось убедить предоставить данные карт одного из менеджеров, в результате было похищено около 800 тыс. рублей.

«Случаев такого мошенничества не зафиксировано», — сказали в Сбербанке.

В банке также отметили, что каждый сотрудник проходит обучающий курс, содержащий кейсы и рекомендации по противодействию в том числе и такому мошенничеству.

«Также мы регулярно проводим учения «Теплые звонки», на которых отрабатывается сценарий звонка мошенника под видом сотрудника службы безопасности, начальника или коллеги, для минимизации рисков утечки конфиденциальной информации клиентов и банка», — добавили в пресс-службе.