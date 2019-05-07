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• Рубль с начала года укрепился на 7,3% к доллару, став лидером по росту среди валют стран с развивающимися рынками. Об этом сообщает Минэкономразвития. К середине апреля курс закрепился на уровне 64—65 рублей за доллар против более 69 рублей в конце 2018-го. Как отметили в министерстве, наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в I квартале оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение агентством Moody's суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня.

• Убыток Банка России за 2018 год составил 434,7 млрд рублей, следует из годового отчета мегарегулятора. В 2017 году убыток ЦБ был на уровне 435,3 млрд рублей. Процентные доходы Центробанка за отчетный период — 361,7 млрд рублей (282,1 млрд рублей в 2017-м), процентные расходы — 354,1 млрд рублей (136,1 млрд рублей в 2017 году).



• Новой целью атак с подменой номера стали сотрудники банков. По данным СМИ, злоумышленники целенаправленно атакуют банкиров, используя звонки от имени их коллег. Первые такие атаки были зафиксированы в конце апреля и оказались удачными. По мнению специалистов по информационной безопасности, мошеннические действия против работников банка могут быть даже более эффективными, чем против обычных клиентов. Звонки с номера банка его же сотруднику, как выяснилось, вызывают у него меньше подозрений.

• Майские праздники 2019 года еще не завершились, а Минтруд уже предлагает продлить праздничные весенние выходные в следующем году. Согласно проекту постановления правительства, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, 4 и 5 мая 2020-го предлагается сделать выходными днями за счет переноса январских выходных, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2020 году предлагается установить следующие праздничные дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.