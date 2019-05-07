Инфляция в России по итогам мая составит 0,3% в месячном исчислении и 5—5,1% — в годовом, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ «Картина инфляции. Май 2019 года».



«По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам мая составит 0,3% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции будут находиться в диапазоне 5—5,1% год к году», — говорится в материалах ведомства.



В апреле текущего года, указывает МЭР, годовая инфляция замедлилась до 5,17% после достижения пиковых значений в марте (5,25%). Потребительская инфляция в апреле продолжила замедление до 0,29% по сравнению с 0,32% месяцем ранее.

Темпы роста цен в группе продовольственных товаров замедлились до 0,43% с 0,53% в марте. «В апреле наблюдалось снижение темпов роста цен как на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции, так и на плодоовощную продукцию. За годовой период продовольственная инфляция сохраняется на повышенном уровне — 5,9%, как и месяцем ранее», — отмечается в обзоре.

Темпы роста цен на непродовольственные товары в апреле снизились до 0,19% после 0,25% в марте, чему способствовало укрепление курса рубля (по оценке Минэкономразвития России, номинальный эффективный курс рубля укрепился на 4,2% с начала года). В годовом выражении инфляция на непродовольственные товары замедлилась до 4,5% после 4,7% в марте из-за эффекта высокой базы апреля прошлого года.