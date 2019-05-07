Столичные правоохранители задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Объем незаконных финансовых операций превысил 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке Росгвардии по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны пять участников организованной группы. Они занимались открытием и ведением счетов юридических лиц, «транзитом», кассовым обслуживанием и выдачей наличных денежных средств за вознаграждение.

«Подозреваемые использовали счета подконтрольных фиктивных организаций, а непосредственное обналичивание денежных средств осуществляли путем снятия денег с банковских карт через банкоматы. Таким образом, фигуранты оказывали юридическим лицам услуги по незаконной оптимизации налогообложения, в том числе создавая схемы по снижению НДС, подлежащего к уплате в бюджетную систему Российской Федерации. В ходе противоправной деятельности подозреваемые провели незаконные финансовые операции объемом более 1 млрд рублей», — уточняют в министерстве.

Полицейские провели 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители информации, содержащие переписку об управлении деятельностью сторонних организаций, текущих доходах и расходах от противоправной деятельности, печати и учредительные документы организаций, а также ключи для системы «банк — клиент».



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.