Суд в норвежском городе Тромсе приговорил 30-летнего россиянина к одному году и двум месяцам тюрьмы за попытку ограбить банк в городе Лонгйир на архипелаге Шпицберген в декабре 2018 года, сообщает Svaalbard Posten.



Осужденному вычтут 136 дней из назначенного срока, которые он уже отбыл под арестом. Помимо этого, его обязали выплатить 6,9 тыс. долларов в качестве компенсации сотрудникам банка, которым он угрожал заряженным ружьем во время ограбления.

Сообщается, что молодой человек приехал в Норвегию совершить самоубийство из-за «тяжелой жизненной ситуации». Шпицберген он выбрал потому, что слышал, что там будет легко получить оружие. Однако покончить с собой мужчина не решился. Вместо этого он пошел на ограбление банка. Ему удалось украсть около 500 тыс. крон, но полиция задержала его через 20 минут после ограбления, после чего арестовала на четыре недели и отправила в тюрьму в городе Тромсе.