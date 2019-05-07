Банк «Русь» подал ходатайство об аресте шести квартир, четырех жилых домов, трех земельных участков и пяти дорогих автомобилей, принадлежащих признанному банкротом предпринимателю Сергею Чернову, говорится в материалах Арбитражного суда Оренбургской области.

Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» в ходатайстве просит запретить Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии РФ совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества Чернова, зарегистрированного в селе Александровка Александровского района Оренбургской области.

Ранее Сбербанк заявил требования к Чернову на общую сумму более 7,2 млрд рублей. Заявления банка суд рассмотрит 4 и 17 июня.

Арбитраж 18 февраля признал банкротом проживающего в Москве Чернова. В отношении него была введена процедура реструктуризации долгов гражданина. В суд с заявлением о банкротстве обратился сам Чернов. Кроме того, к участию в деле был привлечен отдел опеки и попечительства управления образования администрации Оренбурга в связи с тем, что у должника — трое несовершеннолетних детей.

Ранее областной арбитраж по разным причинам трижды отказывал в принятии или возвращал Чернову его заявления о банкротстве. Сам должник в заявлении сообщил о просроченной им более трех месяцев задолженности перед кредиторами в размере 7,6 млрд рублей.