Объем операций с картами «Мир» в 2018 году увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем в пять раз — до 5,4 трлн операций на сумму 11,1 трлн рублей. Об этом говорится в годовом отчете Банка России.

«Количество операций с картами «Мир» увеличилось по сравнению с 2017 годом более чем в шесть раз, объем операций — более чем в пять раз (до 5,4 трлн операций на сумму 11,1 трлн рублей)», — отмечается в документе.

Доля безналичных операций в общем количестве и объеме операций с картами «Мир» достигла 85,7% и 55,6% соответственно, операций по снятию наличных денег — 14,3% и 44,4% соответственно.