В Госдуму направлен годовой отчет Банка России за 2018 год, сообщается на сайте регулятора. Документ отражает результаты работы мегарегулятора по основным направлениям деятельности, содержит анализ внешних и внутренних условий функционирования Банка России, его годовую финансовую отчетность, аудиторское заключение и заключение Счетной палаты Российской Федерации, отмечается в пресс-релизе.

«Политика Банка России преследует решение стратегических задач по повышению эффективности финансового сектора и усилению его роли в развитии российской экономики», — говорится в открывающем документ обращении председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Первой стратегической задачей является обеспечение ценовой стабильности, указывает регулятор. По словам Набиуллиной, впервые цель по инфляции 4% была достигнута в 2017 году, в прошлом году денежно-кредитная политика была направлена на удержание инфляции вблизи цели. В 2018 году, несмотря на усилившиеся внешние и внутренние риски, индекс потребительских цен находился вблизи целевого значения и составил 4,3%.

Ряд реализуемых регулятором мер был нацелен на решение второй стратегической задачи — обеспечение устойчивости финансового рынка. «В 2018 году появились банки с базовой лицензией, был введен механизм санации страховых компаний, а также новые ограничения рисков потребительского кредитования. Продолжалось снижение объема сомнительных операций. Особое внимание уделялось киберустойчивости финансовых организаций», — указывается в релизе.

Повышение доступности финансовых продуктов и услуг стало третьей важной задачей Банка России, который в 2018 году начал пилотный проект по повышению финансовой доступности в отдаленных и малонаселенных пунктах Дальнего Востока. При этом отдельное внимание уделялось повышению доступности банковского кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса — в этом сегменте удалось добиться значительного снижения кредитных ставок.

Кроме того, в документе говорится об увеличении за прошедший год количества платежных карт «Мир» и объема операций по ним. Также сообщается о завершении работы по созданию Системы быстрых платежей Банка России и о запуске механизма биометрической удаленной идентификации потребителей финансовых услуг.

«Комплексная реализация стратегических задач служит достижению национальных целей развития Российской Федерации, вносит значимый вклад в обеспечение устойчивого и качественного роста экономики, является частью общегосударственной политики по повышению благосостояния граждан России», — заключила председатель Банка России.

Представленный в Госдуму документ будет рассматриваться на пленарном заседании нижней палаты парламента. Госдума также направляет отчет регулятора президенту и в правительство.