Банк России в 2018 году нарастил в структуре активов долю юаня с 2,8% до 14,2% и существенно сократил долю доллара — с 45,8% до 22,7%. Это следует из годового отчета регулятора, опубликованного во вторник.



Также ЦБ сократил долю фунта стерлингов — с 8,3% до 6% — и увеличил долю евро — с 21,7% до 31,7%. Кроме того, по итогам 2018 года увеличилась доля золота — на 0,9 процентного пункта, до 18,1%.

Отмечается, что за 2018 год величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте выросла на 36,1 млрд долларов.

«Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций», — сообщается в документе ЦБ.