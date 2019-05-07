Банк России в 2019 году проведет первую оценку качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковских групп, говорится в годовом отчете регулятора.
«В 2019 году будет проведена первая оценка качества ВПОДК банковских групп», — указывается в документе.
По данным ЦБ, на 1 января 2019 года в России функционировала 81 банковская группа. С учетом структуры банковских групп в состав надзорных групп входят сотрудники, осуществляющие надзор за некредитными финансовыми организациями.