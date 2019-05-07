Правительство Греции снижает с 24% до 13% НДС на предприятия общественного питания и продукты питания, электроэнергию, восстанавливает 13-ю пенсию, отменяет «налог солидарности» с невысоких доходов, заявил премьер-министр Алексис Ципрас на пресс-конференции с министрами экономического блока правительства.

Пресс-конференцию транслировало в прямом эфире общественное телевидение Греции ERT.

Налоги были резко повышены в июле 2015 года во время серьезного экономического и финансового кризиса. Это привело к росту цен более чем на 9%.



Возможность снижения налогового бремени Ципрас пояснил улучшением ситуации в экономике. «Существует значительная часть греческого общества, которая несла непропорционально тяжелое бремя и до сих пор не чувствовала положительных последствий от того, что страна вышла из меморандумов с кредиторами. Но теперь настало время добиться справедливости для жертв греческого народа», — сказал премьер-министр.

«Пакет мер будет способствовать повышению темпов роста греческой экономики, но также даст возможность многим наконец почувствовать пользу от экономического роста», — подчеркнул он.

Будет сокращен НДС на предприятия общественного питания с 24% до 13%, а также на все продукты питания. Снизится НДС на энергоносители (электричество и газ) с 13% до 6%, сообщил премьер. Снижение НДС до уровня от 13% до 11% предполагается для фармацевтических препаратов, медицинского оборудования, предметов первой необходимости с целью стимулирования потребления, заявил Ципрас.

«Мы идем к тому, чтобы обеспечить постоянную 13-ю пенсию, что обойдется в общей сложности в 800 миллионов евро», — сказал премьер-министр. По его словам, при пенсиях до 500 евро пенсионеры получат 100% от пенсии, для пенсии от 501—600 евро дополнительная пенсия составит 70%, от 601 до 1 тыс. евро — 50%, а 13-я пенсия для тех, у кого основная пенсия свыше 1 тыс. евро, составит 30% от пенсии.

Налоги были повышены, а 13-е пенсии — отменены по требованию кредиторов для уменьшения дефицита бюджета.

Ципрас сообщил также, что в 2020 году отменяется «налог солидарности» с доходов до 20 тыс. евро в год и сокращается для более высоких доходов.

Сейчас греки платят 2% «налога солидарности» на помощь наиболее незащищенным слоям населения с доходов до 20 тыс. евро, для них налог будет обнулен. На доходы до 30 тыс. евро налог составит 2% вместо 5%, на доходы до 40 тыс. евро — 4% вместо 6,5%, на доходы до 65 тыс. евро — 6% вместо 7,5%. Те, кто получает до 220 тыс. евро, заплатят 8% вместо нынешних 9%.

«Кроме того, мы приступаем к субсидированию страховых взносов предприятий и молодых работников до 25 лет», — сообщил Ципрас. Меры по поддержке в 2020 году обойдутся в 1,3 млрд евро, сказал он.